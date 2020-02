Unfall : Beim Parken anderes Fahrzeug beschädigt

Wittlich (red) Auf dem Parkplatz des Real-Marktes in der Justus-von-Liebig-Straße in Wittlich ereignete sich am Samstag, 15. Februar, zwischen 9.40 und 10.30 Uhr, ein Verkehrsunfall.

