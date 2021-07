Unfall : Unbekannter beschädigt Audi

Hillesheim Ein Unbekannter hat am Montag, 12. Juli, zwischen 12 und 12.30 Uhr in der Augustinerstraße in Hillesheim den Audi A1 Sportsback einer 23-Jährigen beschädigt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen beim Ein- oder Ausparken touchiert wurde.

Da sich Wischspuren am Fahrzeug der Geschädigten befanden, vermuten die Beamten, dass der verantwortliche Fahrer ausstieg, sich den Schaden ansah und im Anschluss entfernte, ohne sich weiter darum zu kümmern.