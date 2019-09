Blaulicht : Von der Straße abgekommen: Motorradfahrer bei Hetzerath schwer verletzt

Naurath/Hetzerath Bei Hetzerath (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer bei einem Überholversuch ins Feld gestürzt.

Der Verkehrsunfall hatte sich am Mittwochabend gegen 18.55 Uhr auf der K 39 ereignet. Der Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Hetzerath. Nach Angaben der Polizei überholte er kurz vor dem Ort ein Auto mit Anhänger, als er aus die Kontrolle über das Motorrad verlor, ins Schleudern kam und sich mit dem Motorrad in einem Feld überschlug. Die Polizei vermutet nichtangepasste Geschwindigkeit als Unfallursache.