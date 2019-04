später lesen Polizei Beim Überholmanöver kracht es FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 12 Uhr in der Gerolsteiner Straße in Birresborn. Die Fahrerin eines Seat Ibiza fuhr in Richtung Mürlenbach und wollte nach links abbiegen. In diesem Moment setze der nachfolgende Fahrer eines Ford Fusion zum Überholen an.