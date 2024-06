Vorfall bei Hillesheim LKW-Fahrer überholt gefährlich und verursacht beinahe Unfall - Polizei sucht Zeugen

Nach Polizeiangaben hat ein LKW-Fahrer bei Hillesheim den Verkehr durch ein gefährliches Fahrmanöver gefährdet. Gegen 18.15 Uhr am Freitag war ein Traktorfahrer auf der L 26 von Hillesheim aus in Fahrtrichtung Wiesbaum unterwegs. Unmittelbar vor einer Linkskurve setzte der Fahrer eines nachfolgenden LKW samt Anhänger zu einem Überholmanöver an. Der Traktorfahrer erkannte rechtzeitig den aus der Kurve nahenden Gegenverkehr und lenkte seine Zugmaschine so weit wie möglich nach rechts auf den Grünstreifen, um dem LKW-Gespann das Wiedereinordnen gefahrloser zu ermöglichen.