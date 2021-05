Polizei sucht Zeugen : Beinahe-Zusammenstoß auf der B327 bei Hochscheid

Morbach Die Polizei Morbach sucht nach einem Beinahe-Zusammenstoß auf der B 327 bei Hochscheid Zeugen.

Nach Angaben der Polizei war am Samstag gegen 10.35 Uhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der Bundesstraße aus Richtung Morbach kommend in Richtung Simmern unterwegs. Hinter der Abfahrt Hochscheid musste aufgrund eines überholenden Autos ausweichen und kam unverletzt in einem angrenzenden Rapsfeld zum Stillstand. Der überholende entgegenkommende Autofahrer setzt seine Fahrt fort, ohne sich um den verunglückten Autofahrer zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere zum überholenden Auto. Hinweise an die Polizeiinspektion Morbach, 06533/93740.