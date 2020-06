Polizei : Beinaheunfall durch gefährliches Überholmanöver

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Wiltingen Zu einem Beinaheunfall durch ein gefährliches Überholmanöver kam es am Donnerstag, gegen 12.35 Uhr, im Einmündungsbereich der L 138/L 133 in Höhe von Wiltingen. Eine 53-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Trier-Saarburg fuhr auf der L 133 aus Richtung Wiltinger Kupp in Richtung Saarburg.

In Höhe der Abbiegespur nach Wiltingen wurde sie laut Polizei von einem hinter ihr fahrenden grauen Dacia Logan überholt – trotz eines entgegenkommenden weißen Autos. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer des Dacia fuhr weiter.