Polizei : Bekannter zahlt Geldstrafe: Haft abgewendet

Foto: TV/Klaus Kimmling

Lautzenhausen (red) Bei der Einreisekontrolle aus Griechenland wurde Am Samstagabend ein 22-jähriger Albaner am Flughafen Hahn von der Bundespolizei verhaftet. Er war im Jahr 2017 vom Amtsgericht Straubing in Bayern wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Haftstrafe von 25 Tagen, abwendbar durch die Zahlung von 457 Euro verurteilt worden.

