Polizeikontrolle : Bekiffter E-Scooter-Fahrer in Bitburg unterwegs

Bekiffter E-Scooter-Fahrer in Bitburg unterwegs

Bitburg Die Polizei hat am Dienstag in Bitburg einen 48-jährigen E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der offenbar unter Drogen stand.

Der Mann war der Polizei gegen 19 Uhr in der Charles-Lindbergh-Allee aufgefallen. Bei der Kontrolle habe sich laut Polizeibericht der Verdacht ergeben, dass der E-Scooter-Fahrer Drogen genommen habe, was ein Schnelltest vor Ort bestätigte: Der Mann hatte offenbar Cannabis geraucht und auch Amphetamine eingenommen. Die Polizei ordnete einen Bluttest an.