Polizei : Belästigung: Vorfall an der Käsetheke

Zell Einen Fall von sexueller Belästigung meldet die Polizei Zell: Am Donnerstag wurde gegen 10 Uhr der Vorfall im Globus Handelshof in Zell aufgenommen. Eine junge Frau gab an, von einem Mann unsittlich berührt worden zu sein.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Frau im Bereich der Käsetheke. Sie erstattete Anzeige. Die Geschädigte gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie unmittelbar nach dem Vorfall mit einer Frau (etwa 30 - 35 Jahre alt, mit einem kleinen Kind) gesprochen habe, die die Geschehnisse beobachtet hat. Die Polizei konnte die Zeugin bisher nicht ermitteln.