Polizei sucht Zeugen : 23-Jährige in Gerolstein massiv auf offener Straße beleidigt

Gerolstein Eine 23-Jährige ist am Donnerstagabend in Gerolstein von einer 53-Jährigen in ehrverletzender Art und Weise massiv verbal attackiert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte kam es gegen 17.17 Uhr in der Hauptstraße in Gerolstein zu dem Vorfall. Dabei beleidigte die 53-Jährige die 23-Jährige für jeden hörbar in einer so massiven Lautstärke, dass mehrere Passanten in der ehemaligen Fußgängerzone von Gerolstein dies mitbekamen. Die Frau flüchtete nach dem Vorfall in zunächst unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiwache Gerolstein, 06591/95260.