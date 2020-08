Berauscht am Steuer : Polizei Bitburg stoppt sechs Fahrer wegen Drogen und Alkohol

Bitburg/Bollendorf/Oberweis Berauscht am Steuer: Dieses Problem kennt die Polizei Bitburg nur zu gut. Allein am Wochenende haben die Beamten sechs Fahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen standen, aus dem Verkehr gezogen.

Am Samstagvormittag stoppte die Polizei einen Autofahrer in Oberweis: Der 37-Jährige stand unter Drogeneinfluss. In der Nacht zum Samstag wurden zwei weitere Männer in Bitburg gestoppt – ein 30-jähriger Kleinkraftradfahrer wegen Drogen und ein 38-Jährigen Autofahrer wegen Alkohol.