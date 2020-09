Berauscht  am Steuer : Polizei Bitburg stoppt sieben Fahrer wegen Alkohol und Drogen

Bitburg Alkohol oder Drogen am Steuer: Das war der Grund, warum die Polizei Bitburg am Wochenende sieben berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen hat.

Im Verlauf des Wochenendes endete die Reise für drei weitere Fahrer ungeplant, da sie unter Alkohol- (in einem Fall) oder Drogeneinfluss (in zwei Fällen) standen. In einem Fall hatte der Beschuldigte auch eine geringe Menge an Cannabis dabei, wie die Polizei bei einer Durchsuchung feststellte.