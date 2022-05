Blaulicht : Berauschte Verkehrsteilnehmer und unerlaubte Lkw-Fahrten: Das ist das Ergebnis der Polizeikontrollen in Bitburg vom Wochenende

Berauschte Verkehrsteilnehmer und unerlaubte Lkw-Fahrten: Das ist das Ergebnis der Polizeikontrollen in Bitburg vom Wochenende

Bitburg Gleich mehrfach mussten die Beamten der Bitburger Polizei am Wochenende aktiv werden. Im gesamten Dienstgebiet kontrollierten sie Verkehrsteilnehmer auf Drogen und Alkohol. Auf der B51 kontrollierten sie den Schwerlastverkehr. Wo sie fündig wurden.

Die Polizeiinspektion Bitburg führte unter dem Schwerpunktthema "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" am Wochenende verstärkt Verkehrskontrollen in ihrem Dienstgebiet durch. Hierbei stellten die Beamten mehrere Fahrzeugführer fest, die ihre Kraftfahrzeuge unter Drogeneinfluss im öffentlichen Straßenverkehr führten.

So kontrollierten die Beamten am Freitag, 13. Mai 2022 gegen 19 Uhr ein Auto in Echternacherbrück. Der 25-jährige Fahrzeugführer stand augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Er verlief positiv auf Cannabis.