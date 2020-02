Mit 1,25 Promille Alkohol und Marihuana : Berauschter Trierer klingelt bei der Bundespolizei

Die Bundespolizei-Inspektion Trier in der Weberbach. Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/friedemann vetter (ve._)

Trier Mit Marihuana im Gepäck und Alkohol im Blut hat ein 22-Jähriger gemeinsam mit einem Begleiter bei der Bundespolizei-Inspektion Trier „Klingelmännchen“ gespielt. Das brachte dem Mann eine Strafanzeige ein.

„Eine nicht ganz so glorreiche Idee von zwei jungen Trierern“, beschreibt die Bundespolizei den Vorfall am frühen Sonntagmorgen. Ein 22-Jähriger und sein ein Jahr jüngerer Begleiter wollten sich anscheinend einen Spaß erlauben. Sie drückten kurz vor 3 Uhr mehrfach, ohne konkreten Anlass, die Ruftaste der Bundespolizei-Inspektion Trier am Eingang Weberbachstraße.