Unfall mit Totalschaden : Betrunkener Fahrer rutscht zwischen Berglicht und Breit mit Auto in den Graben

Betrunkener Fahrer rutscht zwischen Berglicht und Breit mit Auto in den Graben

Breit/Berglicht In betrunkenem Zustand hat ein 43-Jähriger am Sonntag, 15. November, zwischen Breit und Berglicht sein Auto zu Schrott gefahren. Der Mann kam nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit leichten Verletzungen davon.

Gegen 18 Uhr kam er, so schildert es die Polizei, auf der K 76 auf gerader, regennasser Strecke mit seinem Wagen von der Straße ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. In der Böschung blieb der Wagen völlig beschädigt stehen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.