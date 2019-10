Berlicht : LKW im Grünstreifen, zwei Schilder kaputt

Berglicht Mehr als zwei Wochen nachdem ein Unbekannter zwei Schilder in der Nähe von Berlicht beschädigt hat und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Gemeldet worden war der Polizei in Morbach der Unfall am Donnerstag, 3. Oktober. Ein Zeuge hatte am Tag zuvor zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr einen weißen LKW (7,5 Tonnen) mit der Aufschrift Buchbinder an der Einmündung der L 155/K 81, Gemarkung Berglicht, beobachtet, der im Grünstreifen feststeckte. Zwei Schilder und ein Schilderträger auf Höhe der Unfallstelle waren beschädigt.