Polizei bittet um Hinweise 69-jährige Frau wird an der Mosel vermisst

Die Öffentlichkeitsfahndung ist für die Polizei die letzte Maßnahme. Eine Suchaktion, die am 15. und 16. März örtlich begrenzt in Kues und Wehlen stattfand, verlief nach Angaben der Polizei leider erfolglos. Dabei suchten Polizisten, Feuerwehrleute sowie Hundeführer der Rettungshundestaffel mit Mantrailer-Hunden nach der vermissten. Die Wasserschutzpolizei beteiligte sich ebenfalls an der Suchaktion. Die Feuerwehr setzte bei der Suchaktion zudem Drohnen ein.