Unfall in Bernkastel-Kues Seniorin von Auto erfasst und schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 9.45 Uhr in der Cusanusstraße zu dem Unfall, als die Fußgängerin auf Höhe einer Apotheke an einer Querungshilfe die Fahrbahn überquerte. Sie wurde vom Auto eines 87-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt sie schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde in das Krankenhaus Wittlich gebracht. Im Einsatz waren das DRK mit Rettungswagen und Notarzt und die Polizei Bernkastel-Kues