Überquerten Straße Auto erfasst älteres Ehepaar – beide schwer verletzt

Am Gestade in Bernkastel-Kues hat es am Sonntagabend, 8. September, gegen 20.20 Uhr einen Unfall gegeben, bei dem zwei Fußgänger schwer verletzt wurden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Darin wird der Vorfall wie folgt geschildert: Ein PKW-Fahrer war auf der Straße von Graach kommend in Richtung Andel unterwegs. Dabei übersah er ein älteres Ehepaar, das die Fahrbahn im Bereich der Ampelanlage überquerte.