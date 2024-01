Zeugen gesucht Tier verletzt: Auto erfasst Schwan und fährt einfach weiter

Bernkastel-Kues · Die Polizei sucht dringend Zeugen, die am Sonntag gesehen haben, wie ein Auto in Bernkastel-Kues einen Schwan angefahren hat. Der Fahrer ist nach dem Unfall einfach weitergefahren. Was dazu noch bekannt ist.

15.01.2024 , 08:15 Uhr

Symbolfoto: So ähnlich sah das majestätische Tier wohl aus, dass am Nikolausufer in Bernkastel-Kues von einem Auto angefahren und verletzt wurde. Foto: Marion Maier