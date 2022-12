Abzocke : Betrug um Tausende Euro: Polizei warnt vor falschen Bankmitarbeitern

Von einer „hinterlistigen Betrugsmasche“ spricht die Polizei Bernkastel-Kues: Unbekannte haben zwei Bankkunden von der Mosel um vierstellige Beträge geprellt. Den Betrügern waren offenbar mehrere persönliche Daten ihrer Opfer bekannt.

Angebliche Sparkassenmitarbeiter haben mittels einer telefonischen Betrugsmasche tausende Euro ergattert, wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilt. Zwei Bankkunden hatten demnach am Wochenende bemerkt, dass von ihren Konten verschiedene Käufe und Geldabhebungen in Geschäften in Lübeck (Schaden etwa 10.000 EUR) beziehungsweise Essen (Schaden circa 6000 EUR) abgebucht worden waren.