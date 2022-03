Blaulicht : Feuer in Haus nicht von alleine ausgebrochen - Verdacht gegen einen Jugendlichen in Kues

Bernkastel-Kues Dieser Brand hat am Dienstag nicht nur Feuerwehr und Polizei beschäftigt, sondern auch zu Behinderungen im Verkehr geführt. Es gibt einen Verdacht, was in Kues geschehen ist.

Am Dienstag, den 29. März, kam es gegen 14.50 Uhr zu einem größeren Feuerwehreinsatz in der Brüningstraße in Kues. Im Treppenhaus eines leerstehenden Gebäudes war ein Brand entstanden.

Der Brand konnte durch das Eingreifen der Einsatzkräfte und einen Drehleitereinsatz schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nachlöscharbeiten aufgrund von möglichen Brandnestern waren jedoch notwendig. Da die Brüningstraße derzeit wegen der Baumaßnahme an der Cusanusstraße als Umleitungsstrecke dient, kam es durch die Absperrmaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen.

Was bei ersten Ermittlungen zum Brand in Kues herausgekommen ist

Als Brandursache konnte eine Selbstentzündung oder technische Ursache schnell ausgeschlossen werden. Zudem war bekannt, dass sich in der Vergangenheit häufiger Jugendliche verbotenerweise in dem Gebäude aufhielten. Im Rahmen intensiver polizeilicher Ermittlungsmaßnahmen und Zeugenbefragungen vor Ort verdichtete sich schnell ein Tatverdacht gegen einen Jugendlichen aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues. Der Ermittlungen hierzu dauern noch an.