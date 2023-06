Odysee für kleinen Vierbeiner Blinder Passagier fährt 40 Kilometer im Motorraum mit - Polizei rettet kleines Kätzchen

Aber wie kam das kleine Tier überhaupt in den Motorraum? Hinweise darauf gab die Besitzerin des Autos, in welchem das Kätzchen entdeckt wurde. Die Frau war zuvor mit ihrem Auto im Saarland gewesen, wo die Mutter des Kätzchens es in dem Motorraum abgelegt haben muss. Die Halterin der Katze bestätigte, dass die Mutter ihr Kätzchen seit zwei Tagen „klagend“ gesucht habe.