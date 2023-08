Polizei sucht Zeugen Kind wirft Stein gegen fahrendes Auto - Eltern kümmern sich nicht um den Schaden

Wie die Polizei mitteilte, war eine Frau am Montagabend gegen 22.40 Uhr mit ihrem Wagen in der Straße "Gestade" in Bernkastel-Kues in Fahrtrichtung Graach unterwegs. Am Ortsausgang von Bernkastel auf Höhe des letzten Wohnhauses befand sich eine dreiköpfige Familie auf dem Bürgersteig. Das etwa fünf bis sieben Jahre alte Kind hob plötzlich den Arm nach oben. Direkt danach hörte die Autofahrerin einen Knall und bemerkte eine Beschädigung ihrer Windschutzscheibe. Die Frau stellte fest, dass ein kleiner Schieferstein die Ursache der Beschädigung war. Obwohl sie die Eltern des Kindes auf den Vorfall ansprach, entfernte sich die Familie in Richtung Stadtmitte. Ein Zeuge, der den Sachverhalt beobachtet hatte, kam hinzu, ging dann aber ebenfalls ohne Angaben seiner Personalien. Die Polizei bittet diesen Zeugen und weitere mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, 06531-95270, zu melden.