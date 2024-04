Im Burgbergtunnel Junger Motorradfahrer bei Auffahrunfall an roter Ampel verletzt

In Bernkastel-Kues hat es am Donnerstag, 11. April, gegen 18.40 Uhr einen Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gegeben. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Darin wird der Unfall wie folgt geschildert: Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues war im Burgbergtunnel vom Hunsrück aus kommend unterwegs und musste an der Einmündung zur B 53 an der roten Ampel warten. Hinter dem Motorrad hielt ein Geländewagen ebenfalls an.