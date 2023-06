An roter Ampel Zwei Biker stoßen im Burgbergtunnel zusammen – beide verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen, 11. Juni, gegen 10.20 Uhr im Kreuzungsbereich B 53/ K101 am Burgbergtunnel in Bernkastel-Kues. Nach Informationen der Polizei befuhr eine Gruppe Motorradfahrer den Tunnel in Richtung Bernkastel, als einer der Biker vor einer roten Ampel stehen bleiben musste. Der zweite bemerkte dies zu spät und fuhr auf den ersten auf. Dabei stürzten beide.