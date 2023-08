Stärkere Präsenz und Kontrollen Polizei Bernkastel-Kues setzt beim Weinfest der Mittelmosel auf bewährtes Konzept

Für Weingenießer aus aller Welt ist das Weinfest an der Mittelmosel eine feste Größe. So kommen an insgesamt fünf Weinfesttagen knapp 200.000 Besucher nach Bernkastel-Kues und machen damit das Fest zu einem der größten in der Moselregion. In enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Veranstalter und allen Netzwerkpartnern setzt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues auf ihr bewährtes Einsatz- und Sicherheitskonzept.