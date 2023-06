Vorsicht bei Hofarbeiten Nach Vorfall an der Mosel: Die Polizei warnt vor ausländischen Teerkolonnen

Diese Erfahrung musste ein Hauseigentümer am 1. Juni in Kröv machen. Weil die Mitarbeiter mangelhaft und vertragswidrig gearbeitet hatten, erstattete er Betrugsanzeige gegen die Firma, die lauf Rechnung in der Slowakei ansässig ist. Hauseigentümer sollten sich daher vorher gut überlegen, ob sie solche Kolonnen beauftragen.