Täter waren vermummt : Frau auf der Straße von zwei Männern beraubt

Bernkastel-Kues Am frühen Morgen wurde eine Frau Opfer eines Überfalls: Zwei vermummte Männer hatten es auf ihre Handtasche abgesehen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen auf die Täter.

Zu einem Raubüberfall in der Brüningstraße im Stadtteil Kues kam es am vergangenen Dienstag (27.07.2021). Eine 20-Jährige war gegen 05.30 Uhr nach eigenen Angaben zu Fuß auf dem Weg zur Arbeit, als in Höhe eines Getränkehandels zwei mit Ski-Masken vermummte Männer hinter einem Getränkeanhänger hervorsprangen, der am Gehwegrand abgestellt war. Während einer der Täter die Frau von hinten festhielt, nahm der zweite ihre Handtasche und entwendete aus ihrer Geldbörse einen niedrigen Geldbetrag und ihre Bankkarten. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung der Straße Im Weierfeld.