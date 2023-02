Kein Einzelfall : Serie von aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Mosel

Serie von aufgebrochenen Zigarettenautomaten an der Mosel

Bernkastel-Kues An der Mosel zwischen Zell und Bernkastel-Kues werden seit Monaten immer wieder Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Seit November des vergangenen Jahres ereignet sich eine anhaltende Serie an Aufbrüchen von Zigarettenautomaten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektionen Bernkastel-Kues und Zell. Durch die bislang unbekannten Täter werden die Automaten in den späten Abend- oder Nachtstunden mittels Werkzeug gewaltsam geöffnet. Die Polizei bittet um Hinweise. Dazu können sowohl verdächtige Fahrzeuge in der Nähe von Zigarettenautomaten gehören als auch Personen, die sich dort nachts aufhalten.