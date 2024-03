Umleitung ausgeschildert Feurwehrübung in Bernkastel – Straßen gesperrt

Wegen einer Feuerwehrübung kommt es am Samstag, 23. März, ab 7 Uhr in Bernkastel zu Verkehrsbeeinträchtigung und Sperrungen. Betroffen hiervon ist laut einer Pressemitteilung die B 53 zwischen Bernkastel und Andel sowie die K 101, Burgbergtunnel Bernkastel. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. An der Übung sind auch das DRK und die Polizei Bernkastel-Kues beteiligt.