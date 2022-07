Zeugen gesucht : Täter prellen Taxi in Bernkastel-Kues um Fahrtkosten und flüchten

Täter prellen Taxi in Bernkastel-Kues um Fahrtkosten und flüchten

Bernkastel-Kues Die Polizei hat auf einer Straße in Bernkastel-Kues ein leer stehendes Taxi gefunden. Dann kam heraus: die Fahrgäste hatten quasi „die Zeche geprellt“ und sind plötzlich verschwunden. Was bisher zu dem Vorfall bekannt ist.

Laut Polizei hat sich die dreiste Tat am Freitag, 8. Juli, gegen 19 Uhr ereignet. Ein Frankfurter Taxi stand verlassen mitten auf der Brüningstraße in Bernkastel-Kues. Im Nachgang konnte ermittelt werden, dass zwei männliche Personen ein Taxi von Frankfurt nach Bernkastel gebucht hatten.

In Bernkastel angekommen, forderten die beiden Fahrgäste den Taxifahrer auf, in der Brüningstraße anzuhalten. Dann flüchteten die beiden Männer plötzlich in Richtung Lidl-Markt, ohne die offene Taxirechnung zu begleichen.