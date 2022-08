Blaulicht : Tankmotorschiff kollidiert auf der Mosel mit Steiger

Bernkastel-Kues Ein Tankmotorschiff ist in der Nacht zum Sonntag bei Bernkastel-Kues mit einem Steiger kollidiert.

Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, stieß gegen 2.45 Uhr ein mit 938 Tonnen Heizöl beladenes Tankmotorschiff auf der Moselbergfahrt in Höhe der Ortslage Bernkastel mit zwei schwimmenden Anlagen, so genannten Steigern, zusammen und beschädigte diese erheblich. Verletzt wurde niemand. Am Tankmotorschiff entstand lediglich geringer Sachschaden. Das Schiff konnte die Weiterfahrt mit dem Ziel Trierer Hafen fortsetzen. Unfallursache war nach Mitteilung der Polizei offensichtlich ein Fahrfehler des Schiffsführers.