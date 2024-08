Fahrer bemerkte nichts Auto fängt Feuer auf der L52 — aufmerksamer Radfahrer verhindert Schlimmeres (Fotos)

Ein aufmerksamer Radfahrer bemerkte am Donnerstagabend, 1. August, an einem entgegenkommenden PKW auf der Landesstraße 52 in Oberscheidweiler einen beginnenden Brand, den der Fahrer selbst zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt hatte. Durch Winken und Rufen konnte der Radfahrer ihn zum Anhalten bringen.