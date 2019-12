Polizei sucht Zeugen : Betonmischer in Wittlich von Baustelle gestohlen

Wittlich Auf einer Baustelle in Wittlich-Wengerohr in der Straße Im Sommergarten ist zwischen dem 25. November und dem 2. Dezember im Baugebiet St. Paul in Richtung Sterenbachsee ein Betonmischer und ein 50 Meter langer Druckwasserschlauch entwendet worden.

