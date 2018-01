Betonmischer kippt auf B 51 bei Tawern um - Strecke gesperrt

Ein Betonmischer ist am Mittwochmittag auf der B 51 bei Tawern umgekippt. Der Fahrer wurde verletzt. Von Florian Blaes

Nach ersten Angaben kam es gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 51 zwischen der Abfahrt Tawern und der neuen B 51 Abfahrt Tawern/Könen zu dem Unfall. Ein Betonmischer war auf der neuen Bundesstraße in Richtung Ayl unterwegs und kam in einer langgezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte er um und blieb im Graben liegen. Vermutlich sei der Betonmischer nur halb mit Beton gefüllt, dieser sei wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Kurve auf die rechte Seite gekommen und dann den LKW in den Graben gezogen, so die Polizei. Eine vorbeikommende Autofahrerin bemerkte den Unfall und leistete erste Hilfe. Der Fahrer wurde nach notärztlicher Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

FOTO: Florian Blaes

FOTO: Florian Blaes

Aus dem Betonmischer lief der aus und breitete sich ich im Straßengraben aus. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm geringe Menge ausgelaufener Diesel auf. Am Fahrzeug entstand hoher Schaden. Der LKW wird am Nachmittag durch ein Bergungsunternehmen geborgen. Bis dahin bleibt die B 51 für den Verkehr voll gesperrt, der LBM hat eine Umleitung durch Tawern eingerichtet.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Tawern, Wawern, Konz und Nittel, außerdem die Polizei Saarburg, der Rettungsdienst und Notarzt aus Trier.