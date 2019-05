Polizei : Polizei warnt vor Betrug am Telefon

Trier Nach wie vor versuchen Betrüger durch Telefonanrufe als falsche Polizeibeamte, falsche Enkel oder durch falsche Gewinnversprechen an Erspartes zu gelangen.

(red) Nach wie vor geben sich auch in Trier und der Region Betrüger am Telefon als Polizeibeamte oder Enkel aus oder versprechen Gewinne, um an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Seit der Warnung der Polizei Trier vor solchen Betrugsmaschen vor einigen Tagen sind 38 Strafanzeigen erstattet worden. Meist wurde der Täuschungsversuch von den Angerufenen erkannt; in einem Fall erbeuteten die Täter jedoch einen fünfstelligen Geldbetrag.