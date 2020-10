Ganove unterwegs : Betrug beim Verkauf von Kettensägen

Sevenig Ein älteres Ehepaar ist laut Polizei am Freitag, 25. September, gegen 11 Uhr beim Kauf zweier Kettensägen betrogen worden. Ein etwa 40-jähriger Mann hatte die zwei Kettensägen, die er als hochwertig deklarierte, angeboten.

Im Nachhinein stellte das Ehepaar fest, dass die Maschinen nicht so hochwertig waren wie gedacht und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Prüm (06551-9420 oder pipruem.dgl@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.