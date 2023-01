Betrugsmasche : Polizei warnt: Falsche Stromableser in der Vulkaneifel unterwegs

Walsdorf/Üdersdorf In der Vulkaneifel sind falsche Stromableser unterwegs. Die Polizei warnt vor den Kriminellen, die es vor allem auf eins abgesehen haben.

Gegen 13 Uhr nutzte ein etwa 30 bis 40 Jahre alter Mann von großer, kräftige Statur und mit Vollbart diesen Vorwand, um Zutritt zu einem Haus in der in der Aarleystraße in Üdersdorf zu bekommen. Dort ließ er sich nach einem Blick auf den Stromzähler auch noch gleich die EC-Karte vorlegen. Diese Daten notierte er sich und verließ dann das Anwesen.

Zuvor war bereits gegen 11.30 Uhr ein 30 bis 40 Jahre alter Mann mit Aktenordnern in der Hand an einem Haus in der Straße "Auf dem Weiters" in Walsdorf unterwegs. Auch dort gab der Mann vor, Mitarbeiter eines Stromanbieters zu sein und den Zählerstand ablesen zu müssen. Allerdings erkannte der Hausbesitzer den Betrugsversuch, weil er erst kurz zuvor seinen Zählerstand elektronisch an das RWE übermittelt hatte.