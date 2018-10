später lesen Betrug Betrug: Frauen stehlen EC-Karte und heben Geld ab Teilen

Twittern

Teilen



Einen Trickdiebstahl hat eine Frau aus der VG Wittlich-Land der Polizei gemeldet. Sie war am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Römerstraße, um einzukaufen.Als sie beim Einladen in ihr Auto war, verwickelte eine unbekannte Frau die 69-Jährige in eine Gespräch.