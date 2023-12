Polizei beschreibt Verdächtige Erschlichene EC-Karte: 2000 Euro von einem Bankkonto abgehoben

Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Vorfall zur Mittagszeit am vergangenen 7. Dezember ereignet. Eine unbekannte, männliche Person habe sich in einem Mehrparteienhaus in der Saarbrücker Straße in Saarburg-Beurig gegenüber einer Bewohnerin als „Mitarbeiter des Hauses“ ausgegeben. Unter einem Vorwand erlangte die unbekannte Person die EC-Karte der Geschädigten und hob im Anschluss in der Sparkassenfiliale Saarburg-Beurig insgesamt 2000 Euro ab.