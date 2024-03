Senioren um Geld erleichtert Achtung, Betrug! - Polizei warnt vor falschen Bank- und Microsoft-Mitarbeitern am Telefon

Betrüger versuchen derzeit, Senioren per Telefon um ihr Geld zu betrügen. Das teilt die Polizei am Montag mit und warnt eindringlich vor falschen Bank- oder Microsoft-Mitarbeitern. Diese Tipps sollten Menschen am Telefon jetzt beachten.

11.03.2024 , 16:37 Uhr

