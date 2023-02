Gleiche Masche : Achtung, Betrug – Angebliche Spendensammler ergaunern Geld von Supermarkt-Kunden

Hillesheim/Daun/Gerolstein In der Vulkaneifel haben angebliche Spendensammler mehrfach Kunden in verschiedenen Supermärkten angesprochen. Nun ist die Polizei auf Zeugen angewiesen.

Bereits am Mittwoch sprachen Unbekannte mehrere Kunden gegen 10.30 Uhr im Rewe-Markt in Hillesheim an und gaben vor, für ein angebliches Behindertenzentrum Geld zu sammeln. Wie die Polizei mitteilte, dürften die Täter mehrere Bargeldbeträge ergaunert haben. Die Polizeiinspektion Daun fahndete daraufhin umgehend nach den Betrügern – ohne Erfolg.

Am gleichen Tag erhielten die Beamten einen Hinweis auf einen ähnlichen Fall im Bereich des Aldis in Daun.

Nun versuchten die Täter am Freitag wieder, Kunden mit der Masche um den Finger zu wickeln – diesmal in den Lidl-Märkten in Hillesheim und Gerolstein sowie im Bereich des Center Shops in Daun. Zeugen meldeten daraufhin ein Auto mit ausländischem Kennzeichen.