Nachts in Wittlich : Betrunken mit dem Rad unterwegs

Mit mehr als 1,6 Promille ist am am Montag, 1. Juli, ein Radfahrer in Wittlich unterwegs gewesen. Der Mann war gegen 23.40 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße unterwegs, als er wegen einer fehlenden Beleuchtung einer Polizeistreife auffiel. Im Verlauf der Kontrolle bekamen die Polizisten den Verdacht, dass der Man alkoholisiert sein könnte. Da die festgestellte Atemalkoholkonzentration bei mehr als 1,6 Promille lag, erwartet den Radfahrer nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Darüber hinaus wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.