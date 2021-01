Kontrolle : Betrunken und ohne Führerschein unterwegs – Polizei stellt Roller im Kreis Bernkastel-Wittlich sicher

Altrich Seinen Roller ist ein Mann aus Altrich los: Er war betrunken und ohne Führerschein damit unterwegs.

Ein Kleinkraftrad besetzt mit zwei Leuten kontrollierten Beamte der Polizei am Dienstag gegen 18.20 Uhr in der Cusanusstraße in Altrich. Der 57-jährige Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis für den Roller.