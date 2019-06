Polizeikontrolle : Betrunken und ohne Licht unterwegs

Foto: Polizei Bitburg

Bernkastel-Kues (red) Der Polizei Bernkastel-Kues ist in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.10 Uhr ein Auto aufgefallen, das in der Saarallee in Bernkastel-Kues ohne eingeschaltetes Abblendlicht gefahren ist. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle haben die Beamten beim Fahrer des Wagens einen starken Alkoholgeruch im Atem festgestellt.

