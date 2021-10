Alkoholisiert & zu schnell : Polizei und Renault liefern sich Verfolgungsfahrt durch Salmtal - Doch das war noch nicht alles

Salmtal Obwohl die Polizei Samstagnacht ihr Blaulicht eingeschaltet hat, um einen zu schnellen Fahrer in Salmtal anzuhalten, rast der erst mal davon. Bis der Fahrer, der die erlaubte Geschwindigkeit und die Promillegrenze weit überschritten hatte, kontrolliert werden konnte, kamen einige Verkehrsvergehen zusammen. Die Einzelheiten:

Als eine Polizeistreife am Sonntag, 24.10.2021, gegen 1.40 Uhr, in Salmtal unterwegs war, kam ihnen ein Renault, entgegen, der mit unangepasster Geschwindigkeit (60 -70 km/h) fuhr. Nachdem die Beamten wendeten und das Blaulicht einschalteten, beschleunigte der Fahrer und flüchtete vor der Streife mit Geschwindigkeiten bis zu 90 km/h durch mehrere Straßen in Salmtal. Durch die Fahrweise wurde glücklicherweise kein Dritter behindert oder gefährdet.