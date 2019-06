Alkohol am Steuer : Betrunken zum Familienausflug

Bitburg (red) Die Polizei Bitburg hat bei einer Veerkehrskontrolle am Sonntagmorgen in der Otto-Hahn-Straße eine junge Familie angehalten, die auf dem Weg zu einem Sonntagsausflug in die Eifel war. Während der Kontrolle der Sicherung bei den beiden fünf- und acht-jährigen Kinder, fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers auf.

