später lesen Angriff Betrunkener attackiert Person in Petange mit Messer FOTO: Polizei Luxemburg FOTO: Polizei Luxemburg Teilen

Twittern

Teilen



Der Besucher eines Lokals ist am frühen Sonntagmorgen am Marktplatz in Petange mit einem Messer attackiert und verwundet worden. Das berichtete die Luxemburgische Polizei. red